О ситуации в городах рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Как хоронят погибших

По словам Гайдая, люди вынуждены самостоятельно хоронить погибших во дворах жилых секторов.

Там, куда доступ есть, тела собирают и перевозят в пригородные кладбища. Хоронят в спецпакетах, на табличках пишут как можно больше информации о человеке. Придет время, и мы обязательно все сделаем по-человечески. Вечная память,

– добавил глава Луганской ОВА.

Тела хранят в подвалах

Гайдай сказал, что морги в подконтрольных городах переполнены телами умерших и погибших. Также тела лежат в подвалах.

"Хранить их невозможно, поэтому в тихие перерывы от обстрелов волонтеры и работники коммунальных служб прячут тела в новых определенных местах. Все кладбища находятся не в пределах городов, из-за обстрелов захоронения там невозможны", – обьяснил он.

В Попасной и Рубежном сложная ситуация с захоронениями / Фото Сергея Гайдая

Раньше Гайдай говорил, что в Попасную и Рубежное невозможно ничего доставить, там идут бои уже внутри городов. Эвакуационные автобусы, которыми должны были вывозить людей, попадали под обстрелы.

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