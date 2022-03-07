Апеллировать можно лишь к русским матерям. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист Роман Цимбалюк.

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В России сейчас признали всего раз, что у них погибли 500 военнослужащих. Это значит, что их тела привезли в Россию. Однако, как пояснил Цимбалюк, о большинстве погибших оккупантов там сообщают родным якобы они пропали без вести.

Это значит, что его мама или его женщина не получит 5 миллионов рублей,

– подчеркнул журналист.

Фактически, без тела и документов деньги выплатить не смогут. Все очень строго.

Он добавил, что российское сообщество слепо, глухо и равнодушно. Им не больно, когда видят погибших украинских детей.

Цимбалюк о погибших российских военных: смотрите видео

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