Вчера около 21:30 российские агрессоры обстреляли телебашню в городе Белополье, в результате чего она загорелась. Уже в 21:37 на место прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части.

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Что известно

По предварительным данным, российские оккупанты попали по Белопольской радиотелепередающей станции, повредив при этом телебашню. В результате загорелся металлический вагончик, который эксплуатировали как складское помещение. В 22:40 пожар локализовали, а в 23:15 – ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают вид оружия, которым наносили удары.

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