Вчора близько 21:30 російські агресори обстріляли телевежу у місті Білопілля, внаслідок чого вона загорілася. Вже о 21:37 на місце прибуло відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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Що відомо

За попередніми даними, російські окупанти влучили по Білопільській радіотелепередавальній станції, пошкодивши при цьому телевежу. Внаслідок цього загорівся металевий вагончик, який експлуатували як складське приміщення. О 22:40 пожежу локалізували, а о 23:15 – ліквідували.

Загиблих та постраждалих немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці збирають докази та встановлюють вид зброї, якою завдавали удари.

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