Подобные случаи с взрывом телефонов случаются уже не впервые и могут иметь серьезные последствия для здоровья. К счастью, больше никто в школе не пострадал, пишет 24 Канал со ссылкой на Волинь24.

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Телефон взорвался прямо в руках

В среду, 12 февраля, в одной из Луцких школ в руках ученика взорвался iPhone 11 Pro Max. Очевидцы рассказали, что взрыв мог легко вызвать пожар, однако этого удалось избежать.

Медики подтвердили ожоги первой степени у пострадавшего ребенка.

Iphone взорвался в руках школьника / Фото Волинь24

Почему телефон может взорваться

Обычно телефон может взорваться или загореться по нескольким причинам, связанных с его аккумулятором, конструкцией или внешними факторами. Среди основных причин: