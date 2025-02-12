Подібні випадки з вибухом телефонів трапляються вже не вперше та можуть мати серйозні наслідки для здоров'я. На щастя, більше ніхто у школі не постраждав, пише 24 Канал з посиланням на Волинь24.

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Телефон вибухнув прямісінько у руках

У середу, 12 лютого, в одній із Луцьких шкіл в руках учня вибухнув iPhone 11 Pro Max. Очевидці розповіли, що вибух міг легко спричинити пожежу, однак цього вдалося уникнути.

Медики підтвердили опіки першого ступеня в постраждалої дитини.

Iphone вибухнув у руках школяра / Фото Волинь24

Чому телефон може вибухнути

Зазвичай телефон може вибухнути або загорітися через кілька причин, пов'язаних із його акумулятором, конструкцією або зовнішніми факторами. Серед основних причин: