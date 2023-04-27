Об этом телефонном разговоре, скандальном заявлении китайского посла во Франции, об очередных кадровых перестановках россиян и о ракетном ударе по Николаеву в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Ракетный удар по Николаеву

Почему снова многострадальный Николаев? Это просто, чтобы отвлечь от чего-то внимание на фронте, пока они там что-то подтягивают? Или у них были какие-то лишние "Калибры"? Или это просто потому, что логику не стоит здесь искать?

Здесь нет логики, а военной логики – тем более нет. Это жажда убийства украинцев. Она есть у Путина и других людей. Они решают 3 задачи перед собой. Они просто убивают, потому что никто остановить не может. Кроме воюющей Украины все остальные делают вид, что надо как-то готовиться, о чем-то говорить, надо заканчивать войну.

Но не делают конкретных юридических шагов или с поставкой оружия для того, чтобы действительно остановить войну. И россияне убивают, потому что могут это делать безнаказанно.

Они сидят и говорят: “Давай в здание многоэтажное отправим “Калибр”. Почему? Потому что нам за это никто ничего делать не будет. Это первая составляющая.

Вторая – они не нам что-то доказывают, потому что с нами все понятно, мы будем воевать до конца с точки зрения того, чтобы эту войну правильно финализовать. Они предлагают остальному миру, который все еще предлагает Лаврову провести заседание Совбеза ООН… Они показывают миру, что международного права не существует. Они раз за разом это делают.



Ракетный удар по Николаеву / ГСЧС

Они говорят, что международных институций не существует. Вы любите симулякры? Смотрите: "Мы сидим сегодня в Совбезе ООН, поучаем вас как надо жить, а в то же время убиваем гражданское население Украины". Они так демонстративно это делают и подчеркивают, что международного права не существует.

Более того, они бы уже и прямо сказали: "Давайте сделаем так: кто сильный, тот и имеет право убивать кого захочет".

И третья составляющая – они тренируют своих. С точки зрения, что поскольку уже идет война, то давайте тренироваться на гражданском населении. Ведь "с точки зрения Вооруженных Сил Украины мы не умеем воевать, а с точки зрения гражданского населения что-то у нас получается. Поэтому давайте будем "кошмарить" гражданское население".

Таким образом, пробовать создавать панические настроения в Украине. И последнее, пожалуй, еще имеет какое-то значение. Это они для своих на своей территории, чтобы потом показать на пропагандистских площадках, что смотрите: "мы умеем воевать, и как мы кошмарим Украину". В рамках своих пропагандистских программ. Достаточно банально.

Почему? Потому что это Россия. Все, что касается России – там нет каких-то сложных смыслов. Это крайне примитивное государство, которое можно предсказать, и зачем оно это делает.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Телефонный разговор Зеленского с Си

Я вспомнила историю, что если они доказывают не нам, а доказывают миру, это может быть реакцией на телефонный звонок, который был накануне. Я имею в виду телефонный звонок между лидером Китая Си и президентом Зеленским.

Это, по моему мнению, действительно может иметь определенные последствия. Имею в виду этот звонок, потому что он несколько шокировал Россию. Я вижу по ее реакции – они не ожидали достаточно объемного диалога между лидерами Китая и Украины.



Цзиньпин Си / flikr

Более того, после этого диалога мы сегодня имеем официальные заявления Украины, что мы объяснили, а Китай кое в чем соглашается, что суверенитет и территориальная целостность – это неотъемлемая составляющая правильной финализации этой войны, и, безусловно, Украина не является инициатором этой войны.

Ключевое, что было указано в рамках этого диалога, что никаких территориальных компромиссов быть не может. Ведь это не приведет к финалу войны.

Можно говорить о любых диалогах, но эти диалоги должны базироваться на принципиальной позиции Украины – вывели войска за границы 1991 года, а после этого, пожалуйста, дальше о чем-то говорим. Это очень важная составляющая.

Во-первых, важно, что это происходит после "крайне удачного" наступления россиян, которые накануне войны доказывали в частности Китаю, что они достаточно быстро справятся с украинскими Вооруженными Силами, что сопротивления вообще не будет, и они будут тотально контролировать эту страну. Не за три дня, это мы с вами шутим так.

Но что война России с Украиной займет максимум 2 недели, чтобы взять под контроль центр и восток Украины. Безусловно, они уже доказали это за 14 месяцев, Китай это понимает. Поэтому этот звонок после неудачного наступления России и в преддверии определенных наступательных действий Украины очень симптоматичен для России.

Более того, есть интенсификация отношений. Это посол Украины в Китае и спецпредставитель Китая в регионе – Ли Хуэй, который должен работать над предложениями по поводу того, какую позицию должен занимать Китай.

И Третья составляющая – Китай, который начинает более активно модерировать тему, пытается проникнуть в природу этой войны. Это подчеркивает, что России как субъекта глобальной политики уже не существует, а существует Китай, желающий для себя занять определенные политические позиции в глобальном распределении. Это очень важные симптоматические действия.

И мне кажется, что это шокировало Россию. Помните, когда был лидер Китая в Москве и зафиксировал позицию, что ядерное оружие должно быть только у ядерных стран. Безусловно, что нельзя передавать оружие третьим странам – юридически, фактически и так далее. И что сделал через два дня после этого этот субъект Путин?

Этот субъект демонстративно, унижая Китай, говорит о том, что тактическое ядерное оружие разместит на хранении в Беларуси. Так же сегодня, когда Китай говорит, что нужно искать разрешение кризиса, как они называют войну в Украине, в это время Россия демонстрирует Китаю, как она понимает “урегулирование этого кризиса".

Это убийство гражданского населения. Многоквартирное здание нужно разрушить ракетой "Калибр". Это все красноречиво и четко расставляет акценты. Мне кажется, что со своей политикой в очень ограниченный срок Россия будет сама с собой общаться и проводить "саммиты" в рамках саратовско-воронежской концепции.

Скандальное заявление китайского посла во Франции

Вы отметили, что Китай признает суверенитет Украины. Я так понимаю, что речь именно о том высказывании посла Китая во Франции, когда он подверг сомнению суверенитет бывших советских республик?

Мне кажется, что когда мы начинаем говорить о чем-то историческом, это выглядит крайне непрофессионально и странно. Потому что давайте мы через 2 тысячи лет будем говорить о каких-то вавилонских империях – кто, кому, что и какие территории. Это невозможно. Имеются соответствующие юридические нормативы, четко фиксирующие границы современных государств.



Китайский посол во Франции / Reuters

Безусловно, были исторические процессы, а территории переходили из-под одной юрисдикции в другую. Но не является исторически мотивированным сегодня говорить о перераспределении территорий или об изменении границ. Еще раз подчеркиваю: международное право достаточно четко фиксирует: 1991 год – да, произошло крупное геополитическое событие распада "империи зла".

Советской империи не стало, тюрьмы не стало, поэтому страны получили право на суверенитет. Среди них, к слову, была и Российская Федерация.

Мне кажется, что дипломат большой страны, которая сегодня нащупывает место в глобальном распределении политических процессов, не может так примитивно характеризовать происходящее и в историческом разрезе, и, куда более, в международном праве. Это обнуляет понимание, что Китай стратегически видит гораздо глубже.

Безусловно, мы потом услышали официальную позицию министерства иностранных дел Китая, которая опровергла все эти странные заявления. Мы увидели реакцию Франции, где этот субъект является послом Китая. Мы увидели официальную позицию Си Цзиньпина вчера во время телефонного разговора. Поэтому еще раз, здесь очень важно: нет никакого Хрущева.

Если некоторые процессы были внутри Советского Союза, что определенные территории тогда Россия передала Украине – это были внутренние перемещения. А не просто кто-то кому-то подарил. Я понимаю, когда так говорят в России. Потому что страна примитивная, и они имеют право на свой примитивизм.

Пожалуй, для цивилизации сейчас нужно, чтобы были государства с таким примитивным мышлением, как у России. Но желательно, чтобы страны, претендующие на другой уровень мировоззрения и стратегического развития человечества как такового, чтобы такие дикие вещи не говорили. Мне кажется, что это уже все в прошлом.

Сегодня есть четкая позиция, зафиксированная в частности в рамках этого диалога между президентами Украины и Китая.

Достаточно простая: суверенитет, международное право, международные институты, территориальная целостность, никаких территориальных компромиссов и любой переговорный процесс возможен только тогда, когда Россия покинет территорию Украины.

Более того, мне кажется, что всем миротворцам, в частности президенту, например, Бразилии, было бы желательно приехать сегодня в Николаев, и в этом здании, в которое попал "Калибр" поговорить о том, что, может, отдадим что-то России. Ведь это "мирные переговоры".

Вопрос "мирных переговоров"

Я говорю, что тем, кто начинает разговор об "умиротворении", предлагаю не только приехать в Николаев, но и открыть Google-maps и посмотреть на обновленные фото Мариуполя, например. Если вам очень хочется поговорить об этом, вы всегда можете распечатать и повесить на рабочем месте.

Это более сложный вопрос, я объясню. Человек или эмпатийный, или нет. Или он понимает принципиально, что нельзя говорить об "умиротворении" агрессора, или нет. Потому что этот агрессор уже пришел тебя убивать, у него искривленное сознание.

Он это будет делать либо в пределах твоего сопротивления, и тогда у тебя есть шансы выиграть войну, либо он тебя будет уничтожать, когда ты сложишь оружие, станешь на колени, а он все равно тебя будет убивать. И будет делать это с удовольствием, потому что агрессор не приходит для компромисса. Агрессор приходит доказать свое доминирование.

Если какой-то человек в мире этого не понимает и говорит: "а зачем вы даете Украине оружие? Если бы вы не давали оружие, то и войны не было бы". Нет! Это не так.

Напротив, Россия пришла, потому что считала, что Украина будет слабой, у нее не будет оружия, никто не будет помогать, и они очень быстро отфильтруют огромное количество населения, которое будет в концлагерях сидеть. Наконец-то надо это так и называть.

Они пришли уничтожить несколько категорий украинского населения – это очевидно. Берем 40 миллионов. 10 миллионов они должны были либо посадить в концентрационные лагеря, либо уничтожить физически. Совершить массовые захоронения, а затем выдать, что это сделали какие-то мифические "нацисты".

Сегодня в современном мире есть только одно нацистское государство – это уже очевидно. Классическое нацистское государство Российская Федерация. Если не оказывать сопротивления, тогда точно так же тебя будут уничтожать, но с большим наслаждением и гораздо быстрее. Поэтому передача оружия Украине – это не о затягивании войны и не об эскалации.

Напротив – это о деэскалации современного миропорядка как такового. Потому что проигрыш России – это единственный способ построить более безопасный мир, в котором та же Бразилия сможет решать свои вопросы на другом уровне. Будет иметь определенные гарантии и определенные стабильные правила.

Я не понимаю, когда руководители каких-то государств предлагают что-то там разменять. У меня к ним вопрос: а вы точно готовы жить в мире, где нет правил?

Вы подписали какие-то международные соглашения, а затем приходит страна под названием Россия и говорит: “Знаете, мы считаем, что эти соглашения не имеют никакого смысла. Если вы будете возражать, мы просто используем оружие для того, чтобы убедить вас в том, что вы идиоты”.

Зачем демонстрировать это? Зачем демонстрировать всему миру свою такую инфантильность? Мне кажется, что после 14 месяцев войны достаточно эффективной с точки зрения антипутинской-антироссийской коалиции акценты нужно ставить совсем по-другому:

Первое – никакого “умиротворения", вообще. Можно только ультимативно выдвигать условия со стороны Украины или проукраинской коалиции;

Второе – Россия должна проиграть в любом случае. И не нужно бояться, ядерные государства проигрывают. Ведь использование ядерного оружия – это уже другой уровень конфликтности, за который отвечают другие государства.

Третье – абсолютно все шансы есть у Украины выиграть эту войну.

Четвертое – любое оружие в любом объеме, меньше разговоров, меньше бюрократии. Просто – оружие, оружие, оружие. Это единственный путь. Не нужно ничего обсуждать больше. После 14 месяцев это единственный путь к деэскалации глобального миропорядка.

Все остальное будет приводить только к увеличению рисков и к уменьшению формата безопасности.

Очередные кадровые ротации в России

Пока далеко от Мариуполя не отошли. Сегодня как-то неожиданно там появилась новость о том, что "мариупольского мясника" сняли с должности. Это заместитель Шойгу Мизинцев, который, в частности, руководил бомбардировкой Мариуполя. А что случилось?

А случилось то, что присуще Российской Федерации – сильно обворовывали сами себя. Он же являлся заместителем министра обороны по тыловому обеспечению. Сегодня параллельно с тем, что сняли Мизинцева, сняли главу по поставке танков южного военного округа России. За то, что они воровали двигатели. Это замечательная новость.

Мне кажется, что нужно, чтобы они воровали больше, потому что мало воруют. Мизинцева сняли из-за того, что он маловато воровал. Но я о другом. Вот это брендирование "мясник" и так далее. Он не то чтобы "мясник".

Он очень такой трусливый человек, который может только из бункера устраивать эти резни населения других государств. Нет разницы, будь то Сирия (Алеппо) или Мариуполь. Просто надо зафиксировать эту фамилию, этого странного человека на скамье подсудимых. Генерал-полковник. Они же так раздуты от своего эгоцентризма.

Нам нужно всех их зафиксировать на скамье подсудимых обязательно. Жестко их туда "впечатать". Они должны почувствовать все. Они должны страдать достаточно жестко, физически страдать от юридического процесса. И семья этого Мизинцева.

Кстати, периодически есть расследование в СМИ, что семья этого Мизинцева сегодня спокойно по бутикам Вены, Монако ходит. Было бы желательно, чтобы меньше лицемерия было. Если вводим санкции против Мизинцева, то, чтобы его дети пожизненно ходили в бутиках "моего любимого" Воронежа. Надо зафиксировать. Это неправильно.

Когда мы называем человека "мясником", а после этого его жена может спокойно ходить себе и что-то пить где-нибудь в каком-нибудь европейском ресторане. Это выглядит так, будто мы поощряем агрессора. Потому что они не чувствуют до конца ту цену, которую должны платить. А сам Мизинцев должен быть физически "впечатан" в юридическую процедуру.

И я думаю, что сегодня сомнения в этом мало у кого есть. И даже в России периодически есть сливы разговоров тех или иных олигархов, принадлежащих к той или иной силовой башне Кремля. Сегодня опубликован разговор бизнесменов, имеющих отношение к такому субъекту Сечину. Очень странный человек.

Но между тем. Не будем о Роснефти. Они уже ощущают последствия того, что происходит сегодня в войне с Украиной. И вообще в России. Это будет резня. Они уже откровенно говорят, что на улицах Москвы будет резня. И это будет правильно. Исторически мотивировано.

Если ты приходишь кого-то убивать и при этом ты еще говоришь, что генерал-полковник, то ты должен физически отвечать перед своими. За то, что ты втянул их в совершенно исторически провальную миссию. И мне кажется, что многие из этих генерал-полковников просто не дождутся судебных процессов. Причину этого вы знаете.

Страх россиян перед украинским контрнаступлением

Пригожин записывал истерическое сообщение, что 2 мая последние дожди. Потом неделя. И ждите ВСУ на всех фронтах. И вот 9 мая ждите Вооруженные Силы Украины.

Во-первых, 9 мая – это не праздник. У них тоже не праздник. Это день экспансии. У них скорее не скорбь о тех, кто потерял жизнь во Второй мировой. Нам нужно для них действительно сделать так, чтобы они 9 мая правильно понимали. Это первое.

Второе. У Пригожина есть гораздо более интересный инструмент под названием младший Песков. Пусть бы он об этом рассказывал, как они там воюют. Вы знаете, это вообще удивительная история. Взять и вмазать Пескова в организацию под названием "Вагнер". При этом еще так скандально вмазать, потому что безусловно этот человек чудаковатый точно не был на поле боя.

Он в это время форсил по Москве. Но между тем. Вмазать его в службу в террористической организации. Это уже пожизненно Песков младший будет считаться членом террористической организации. Не просто в какой-нибудь десантной бригаде, и там ему какую-нибудь медальку дали бы. Но нет. Это фантастическая история.

Человек по фамилии Песков младший пожизненный срок будет иметь только за факт того, что у него была принадлежность к террористической организации под названием ЧВК "Вагнера". Это опять-таки характеризует интеллектуальные способности современных россиян.

Теперь вернемся к тому, что карта Москвы висит у главного военного разведчика Украины. А какая карта должна висеть? У нас есть враг конкретный. Россия. Безусловно, разведчик, которого боятся в России, должен изучать внутреннее гнездо врага. И должен подробно знать.

Потому что, подчеркиваю, мы ведь не понимаем, какие будут события в России через некоторое время. Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1-2-3 садового кольца, чтобы их не убили свои же.

И, возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей предложит им миротворческие услуги. Третья составляющая.

Четвертая составляющая. Очень важно. Они сегодня имеют эрозию. Военную классическую эрозию. Война постепенно смещается на территорию России. Украина феноменально умеет оказывать сопротивление, что шокировало не только Россию, но и весь мир. Поэтому сегодня мы наиболее субъективны с точки зрения ведения контрвойны.

И безусловно, когда ты с такой войной заходишь в такую страну как Украина, то точно будешь иметь крайне тяжелые последствия на своей территории. И у тебя точно будут большие трудности с объектами критической инфраструктуры на собственной местности. У тебя точно будут партизанские движения, которые уже сегодня в России постепенно проявляют себя.

А это будет только наращивать темпы проявления. Не протестных, как у классических русских либералов. Мы выходим оказывать сопротивление на Манежную площадь. Но не будем оказывать сопротивление конкретному полицейскому, который будет нас дубасить. Просто согнемся и дадим голову, чтобы ему было легче нас бить.

Но в России в рамках этой войны появятся именно силовые партизанские движения, которые будут производить эффективное разрушение тех или иных объектов. И практически у нас эти регионы между собой начнут проявлять определенные революционные или мятежные тренды.

Война на территории России

Вы сказали о смещении войны на их территорию. Я вспомнила комментарий от временно исполняющего обязанности командира "Азова" Богдана Кротевича. Он в комментарии WP сказал, что Украина может начать захватывать небольшие российские приграничные города, чтобы обменивать их потом на свои территории. Насколько это возможно?

Я не готов комментировать возможность или невозможность активных боевых действий на территории России. Там боевые действия в любом случае будут. Но они будут внутренними. Сами россияне между собой будут драться. Относительно сценарных планов. Это к Генеральному штабу. Они должны заниматься тем, чтобы понимать, как должна идти война дальше.

Ибо у нас одна ключевая цель – стратегическая деблокада всей территории. То есть деоккупация, включая границы 1991 года, в Крыму и на Донбассе. Но, безусловно, оперативные командиры имеют право рассуждать о возможных сценарных действиях, в частности своих подразделений, это абсолютно их право. Потому что это война. Хочу зафиксировать.

Я понимаю, что мы с партнерами об этом говорим. Мы постоянно подчеркиваем, что официально точно нет никакого желания заходить на территорию России. Почему? Потому что там "легендарные" ватники. И мы не можем тянуть их себе в страну. Помните, какое влияние имели пророссийские слои населения с точки зрения политических процессов в Украине?

Напомню. Они находились под активной работой российской пропаганды и затем создавали нам определенное внутреннее недопонимание в стране. Влияли на текущие процессы, влияли на избирательные процессы.

Понимаете, заходить на территорию России и тащить этих махровых ватников в свое пространство – это мы с вами просто не сможем контролировать. Они будут оказывать существенное влияние на те или иные информационные и политические процессы в стране.

Учитывая, что сегодня идет абсолютное переформатирование украинского государства как такового, и нет больше никаких конфликтных позиций. Да, есть на внутреннем рынке, безусловно, сейчас очень много экспертов, знающих как нужно себя вести и поэтому скандальность политического процесса все еще велика.

Но между тем у нас нет двусмысленности в политическом процессе: есть Украина и есть враг под названием Россия. И российские идеологические влияния достаточно низкие. Мы выйдем на границы 1991 года, построим наконец-то полноценную границу.

Полноценную я имею в виду не стену, не только демаркационную приграничную территорию, а в то же время это и культурную границу, информационную границу, политическую границу. И главное – это экономическую границу, и тогда это будет большое антикоррупционное действие. Украина будет выглядеть иначе с антикоррупционной точки зрения.

Поэтому нам заходить на эту территорию нет смысла, мы объясняем это партнерам. Но я возвращаюсь к оперативным командирам оперативных подразделений. Они будут исходить безусловно из своего видения, ведь это война. И здесь нужно фиксировать: Россия пришла на нашу территорию. Юридически Россия пришла.

Она ведь не имела права зайти на территорию Украины? Нет. Она не имеет права атаковать город Николаев "Калибрамы"? Нет. Она не имеет права заводить сюда свою ржавую технику, Т-72 или Т-64. Она не имеет права прикасаться к нашей земле своими лопатами. Нет. Она на все это права не имеет.

И потому развитие событий для России будет таким объективным, как должно быть. Но это опять же, совершенно точно зафиксирую, мы юридически воюем исключительно на своей территории. То есть, мы доходим до границ 1991 года, для нас это принципиально. Освобождаем свою оккупированную территорию и все.

Все, что будет происходить в России, мы будем с вами, как вы говорите, берем попкорн, берем эту крайне странную "Кока-колу", например, и сидим наблюдаем за тем, как Россия перестает существовать в таком виде. Потому что исторически эта страна сегодня не нужна глобальному человечеству.