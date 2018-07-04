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Телефоны израильских военных подвергались атакам хакеров ХАМАС

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Хакеры ХАМАС использовали приложения для контроля гаджетов израильских военных
Хакеры ХАМАС использовали приложения для контроля гаджетов израильских военных / telegraf.com.ua

В Израиле заявили, что хакеры движения ХАМАС пытались получить доступ к мобильным телефонам израильских военных используя виртуальные чаты.

Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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В пресс-службе отмечают, что начиная с января члены группировки ХАМАС знакомились с солдатами через социальную сеть Facebook притворяясь молодыми женщинами. При этом все фотографии и данные хакеры "одолжили" из реальных профилей в социальной сети.

Для знакомств хакеры также использовали мессенджеры WatsApp. В обеих случаях военным предлагалось перейти в другие приложения для "более удобного общения". Хакеры предлагали загрузить Glancelove или Winkchat.

В ходе расследования, израильским спецслужбам удалось установить что в магазине приложений Google Play было три приложения, которые находились под контролем представителей ХАМАС.

Одним из приложений, которые применяли хакеры для атаки на мобильные устройства военных была программа World Cup, посвященная чемпионату мира по футболу.

После того, как военные устанавливали данные приложения на свои гаджеты программы передавали место положения абонента, предоставляла доступ к информации, которая хранилась на устройствах. Также приложения позволяли использовать смартфоны военных, как устройства для прослушивания.

Теги: Новости Израиля ХАМАС
Источник: 24 Канал
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