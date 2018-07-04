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Телефони ізраїльських військових було піддано атакам хакерів з ХАМАС

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Хакери ХАМАС використовували додатки для контролю ґаджетів ізраїльських військових
Хакери ХАМАС використовували додатки для контролю ґаджетів ізраїльських військових / telegraf.com.ua

В Ізраїлі заявили, що хакери з руху ХАМАС намагалися отримати доступ до мобільних телефонів ізраїльських військових через віртуальні чати.

Про це повідомили у прес-службі Армії оборони Ізраїлю.

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У прес-службі зазначають, що починаючи з січня члени угруповання ХАМАС знайомилися з солдатами через соціальну мережу Facebook прикидаючись молодими жінками. При цьому всі фотографії та дані хакери "позичили" з реальних профілів у соціальній мережі.

Для знайомств хакери також використовували месенджери WatsApp. В обох випадках військовим пропонувалося перейти в інші додатки для "більш зручного спілкування". Хакери пропонували завантажити Glancelove або Winkchat.

В ході розслідування, ізраїльським спецслужбам вдалося встановити що у магазині додатків Google Play було три додатки, які знаходилися під контролем представників ХАМАС.

Одним з додатків, які застосовували хакери для атаки на мобільні пристрої військових була програма World Cup, присвячена чемпіонату світу з футболу.

Після того, як військові встановлювали дані додатки на свої ґаджети програми передавали місце перебування абонента, надавала доступ до інформації, що зберігалася на пристроях. Також додатки дозволяли використовувати смартфони військових, як пристрої для прослуховування.

Теги: ХАМАС Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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