На кордоні з сектором Гази застрелили двох палестинців

В результаті зіткнень між протестувальниками і військовими на кордоні Ізраїлю із Сектором Гази двоє палестинців загинули і ще 415 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

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"Ізраїльські військові застрелили двох палестинців, серед яких був 14-річний хлопчик, і ще 415 людей постраждали в результаті застосування бойових патронів і сльозогінного газу під час протестів на кордоні з Газою у п'ятницю", – повідомляє інформагенство.

За інформацією медичних чиновників у секторі Газа, ще чотири людини перебувають у критичному стані.

Ізраїльські військові заявили, що їхні солдати використовували "велику кількість засобів розгону заворушень". Коли ж нелетальні засоби виявилися неефективними, було застосовано зброю з бойовими патронами "відповідно до стандартних робочих процедур".

Ізраїльська сторона наголошує, що тисячі палестинців "брали участь у надзвичайно жорстоких заворушеннях", кидаючи гранати і камені в солдатів і прикордонну огорожу.