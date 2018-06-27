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Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Ізраїльська армія заявляє про ракетний удар з сектора Гази

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Ракетна атака по Ізраїлю
Ракетна атака по Ізраїлю / Уніан

Військові Ізраїлю зафіксували пуск дев'яти ракет по країні з території сектора Газа.

Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

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Як повідомляється, дві ракети вдалося перехопити. Інформація про те, де впали ракети і чи завдали вони шкоду, не наводиться.

Армія Ізраїлю поклала відповідальність на угрупування ХАМАС.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля ХАМАС
Джерело: 24 Канал
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