Ізраїльська армія заявляє про ракетний удар з сектора Гази

Військові Ізраїлю зафіксували пуск дев'яти ракет по країні з території сектора Газа.

Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Ізраїлю (IDF) у Twitter.

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Як повідомляється, дві ракети вдалося перехопити. Інформація про те, де впали ракети і чи завдали вони шкоду, не наводиться.

Two launches seem to have been intercepted by the IDF's Iron Dome Aerial Defense System — IDF (@IDFSpokesperson) June 27, 2018

Армія Ізраїлю поклала відповідальність на угрупування ХАМАС.