Израильская армия заявляет о ракетном ударе из сектора Газа

Военные Израиля зафиксировали пуск девяти ракет по стране с территории сектора Газа.

Об этом сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Читайте также: Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАСа

Как сообщается, две ракеты удалось перехватить. Информация о том, где упали ракеты и нанесли ли они вред, не приводится.

Two launches seem to have been intercepted by the IDF's Iron Dome Aerial Defense System — IDF (@IDFSpokesperson) June 27, 2018

Армия Израиля возложила ответственность на группировку ХАМАС.