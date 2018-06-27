Израильская армия заявляет о ракетном ударе из сектора Газа
Военные Израиля зафиксировали пуск девяти ракет по стране с территории сектора Газа.
Об этом сообщается на странице Сил обороны Израиля (IDF) в Twitter.
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Как сообщается, две ракеты удалось перехватить. Информация о том, где упали ракеты и нанесли ли они вред, не приводится.
Армия Израиля возложила ответственность на группировку ХАМАС.
Источник: 24 Канал
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