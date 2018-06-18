Авиация Израиля атаковала позиции ХАМАСа

Израиль вновь обстрелял палестинскую территорию – сектор Газа. Авиация атаковала позиции ХАМАСа в ответ на запуск горящих воздушных пуль.

В армии обороны Израиля заявили: их отправили, чтобы поджечь территорию их государства, пишет Reuters.

Читайте также: В Израиле планируют выплачивать зарплату в биткойнах

Обстрелы повредили 9 объектов в двух лагерях и на базе по производству оружия.

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по девяти военным целям, расположенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа,

– говорится в сообщении израильской армии.

Есть ли потери с палестинской стороны – пока неизвестно.

Обострения между сектором Газа и Израилем возобновились в декабре 2017 года, после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же считают его своим городом, поэтому разорвали переговоры с Израилем.

Добавим, что часть лидеров ЕС, Турция и ряд арабских государств раскритиковали такое решение Трампа.