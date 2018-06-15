В Израиле планируют выплачивать зарплату в биткойнах

Израильская компания решилась на инновации и готовится выплатить заработную плату работникам в криптовалюте.

Об этом сообщает издание Calcalalyst.

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Стартап Spot.IM планирует выплатить заработную плату сотрудникам в криптовалюте. На данный момент компания ведет переговоры с местным налоговым ведомством для получения соответствующего разрешения.

Spot.IM планирует открыть счет на одной из криптовалютных бирж. Зарплаты будут конвертированы в биткоины и переведены на адреса сотрудников, рассказал представитель компании Итам Брача. Оплату комиссии компания берет на себя.

Однако, сотрудники имеют возможность выбрать выплату в биткоинах или фиате (местная валюта). Штаб-квартира Spot.IM находится в Нью-Йорке. В ноябре 2017 года в ходе раунда финансирования Серии С компания привлекла 25 миллионов долларов.

Что такое криптовалюта? Это вид цифровой валюты, который функционирует благодаря механизму асимметричного шифрования. По состоянию на январь 2018 года количество криптовалют составляло 1448 единиц. Самой популярной является Bitcoin (биткойн).