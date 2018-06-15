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В Ізраїлі планують виплачувати зарплату в біткойнах

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Біткойни
Біткойни / ukranews.com

Ізраїльська компанія зважилася на інновації та готується виплатити заробітну плату працівникам у криптовалюті.

Про це повідомляє видання Calcalalyst.

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Стартап Spot.IM планує виплатити заробітну плату співробітникам в криптовалюті. На даний момент компанія веде переговори з місцевим податковим відомством для отримання відповідного дозволу.

Spot.IM планує відкрити рахунок на одній з криптовалютних бірж. Зарплати будуть конвертовані в біткоїни та переведені на адреси співробітників, розповів представник компанії Ітам Брача. Оплату комісії компанія бере на себе. 

Проте, співробітники мають можливість обрати виплату в біткоїнах або фіаті (місцева валюта). Штаб-квартира Spot.IM знаходиться в Нью-Йорку. У листопаді 2017 року в ході раунду фінансування Серії С компанія залучила 25 мільйонів доларів.

Що таке криптовалюта?Це вид цифрової валюти, що функціонуює завдяки механізму асиметричного шифрування. Станом на січень 2018 року кількість криптовалют становила 1448 одиниць. Найпопулярнішою є Bitcoin (біткойн).

Теги: Новини України Новини Ізраїля Гроші Долар Біткойн
Джерело: 24 Канал
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