Авіація Ізраїля атакувала позиції ХАМАСу

Ізраїль знову обстріляв палестинську територію – сектор Гази. Авіація атакувала позиції ХАМАСу у відповідь на запуск палаючих повітряних куль.

У армії оборони Ізраїлю заявили: їх відправили, аби підпалити територію їхньої держави, пише Reuters.

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Обстріли пошкодили 9 об'єктів у двох таборах і на базі з виробництва зброї.

Літаки ВПС Ізраїля завдали ударів по дев'яти військовим цілям, розташованим на двох військових базах, і по збройному цеху терористичного угрупування ХАМАС на півночі сектора Газа,

– йдеться у повідомленні ізраїльської армії.

Чи є втрати з палестинської сторони – поки невідомо.

Загострення між Сектором Гази і Ізраїлем поновилися в грудні 2017 року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Палестинці ж вважають його своїм містом, тому розірвали переговори з Ізраїлем.

Додамо, що частина лідерів ЄС, Туреччина і низка арабських держав розкритикували таке рішення Трампа.