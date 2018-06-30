На границе с сектором Газа застрелили двух палестинцев

В результате столкновений между протестующими и военными на границе Израиля с сектором Газа двое палестинцев погибли и еще 415 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

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"Израильские военные застрелили двух палестинцев, среди которых был 14-летний мальчик, и еще 415 человек пострадали в результате применения боевых патронов и слезоточивого газа во время протестов на границе с Газой в пятницу", – сообщает информагенство.

По информации медицинских чиновников в секторе Газа, еще четыре человека находятся в критическом состоянии.

Израильские военные заявили, что их солдаты использовали "большое количество средств разгона беспорядков". Когда же нелетальные средства оказались неэффективными, было применено оружие с боевыми патронами "согласно стандартным рабочим процедурам".

Израильская сторона подчеркивает, что тысячи палестинцев приняли участие в чрезвычайно жестоких беспорядках", бросая гранаты и камни в солдат и пограничное ограждение.