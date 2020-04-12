"Телефоны разрываются": волонтеры в Луцке изготавливают антисептики и раздают желающим

На Волыни волонтеры делают антисептики и раздают их всем желающим, в том числе - завозят в больницы и церкви. Рецептуру позаимствовали у ВОЗ.

О своей идее инициаторы сообщили в соцсетях, чтобы привлечь как можно больше благотворителей.

К теме Тысяча масок за 2 недели: в Харькове многодетные мамы помогают бороться с COVID-19

Одни поставляют ингредиенты и смешивают их, другие – разливают смесь в бутылки с разбрызгивателем. Волонтеры раздают дезинфекторы больницам и церквям, а также горожанам на улице.

Это глицерин, спирт, родниковая, дистиллированная или очищенная вода. Перекись водорода где-то банка – на объем 20 литров. И добавляем, чтобы женщинам было приятно, баночку эфирного масла. Хвойного или которое найдем,

– рассказал волонтер Игорь Алексеев.

Смотрите видео, как волонтеры в Луцке изготавливают антисептики

"Непосредственно в фейсбуке у нас было объявление о том, что мы начали такое дело. И буквально за 3 дня у нас телефоны разрывались. Договариваемся с людьми, куда они могут подойти для того, чтобы получить", – добавил волонтер Михаил Бабенчук.

Смотрите видео: волонтеры рассказали о своей инициативе