"Телефоны разрываются": волонтеры в Луцке изготавливают антисептики и раздают желающим
На Волыни волонтеры делают антисептики и раздают их всем желающим, в том числе - завозят в больницы и церкви. Рецептуру позаимствовали у ВОЗ.
О своей идее инициаторы сообщили в соцсетях, чтобы привлечь как можно больше благотворителей.
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Одни поставляют ингредиенты и смешивают их, другие – разливают смесь в бутылки с разбрызгивателем. Волонтеры раздают дезинфекторы больницам и церквям, а также горожанам на улице.
Это глицерин, спирт, родниковая, дистиллированная или очищенная вода. Перекись водорода где-то банка – на объем 20 литров. И добавляем, чтобы женщинам было приятно, баночку эфирного масла. Хвойного или которое найдем,
– рассказал волонтер Игорь Алексеев.
Смотрите видео, как волонтеры в Луцке изготавливают антисептики
"Непосредственно в фейсбуке у нас было объявление о том, что мы начали такое дело. И буквально за 3 дня у нас телефоны разрывались. Договариваемся с людьми, куда они могут подойти для того, чтобы получить", – добавил волонтер Михаил Бабенчук.
Смотрите видео: волонтеры рассказали о своей инициативе
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