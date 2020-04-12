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      "Телефони розриваються": волонтери в Луцьку виготовляють антисептики і роздають охочим

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      Волонтери на ВОлині виготовляють дезінфектори / 24 канал

      На Волині волонтери виготовляють антисептики і роздають його всім охочим, зокрема – завозять у лікарні та церкви. Рецептуру запозичили у ВООЗ.

      Про свою ідею ініціатори повідомили в соцмережах, аби залучити якомога більше благодійників.

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      Одні постачають інгрідієнти та змішують їх, інші – розливають суміш у пляшечки з розприскувачем. Волонтери роздають дезінфектори лікарням та церквам, і навіть містянам на вулиці. 

      Це гліцерин, спирт, джерельна, дистильована або очищена вода. Перекис водню десь банка – на об’єм 20 літрів. І даємо, щоби жінкам було приємно, баночку ефірного масла. Хвойного, чи яке знайдемо,
      – розповів волонтер Ігор Алєксєєв.

      Дивіться відео, як волонтери в Луцьку виготовляють антисептики

      "Безпосередньо у фейсбуці в нас було оголошення про те, що ми започаткували таку справу. І буквально за 3 дні в нас телефони розривалися. Домовляємося із людьми, куди вони можуть підійти для того, щоби отримати", – додав волонтер Михайло Бабенчук.

      Дивіться відео: волонтери розповіли про свою ініціативу

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Волонтери Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Луцька Новини України
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