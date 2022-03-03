Ведомство сообщило гражданам о том, что начали появляться чат-боты, которые могут воровать данные пользователей и даже их аккаунты.

Важно

Центр противодействия дезинформации призывает граждан быть максимально внимательными и включить двухфакторную проверку при входе в Телеграм.

Полный текст сообщения:

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает:

В ТЕЛЕГРАМЕ ПОЯВИЛСЯ БОТ, КОТОРЫЙ ВЗЛАМЫВАЕТ И КРАДЕТ АККАУНТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!

Пример:

@DdosInstruction_bot – бот, который якобы имеет "инструкцию по кибервойне". Во время запуска предлагает "проверить ваш аккаунт". После его "проверки" вы потеряете свой аккаунт и в дальнейшем его могут использовать в преступных целях.

Чтобы предотвратить такие ситуации:

Обязательно включайте в Telegram двухэтапную проверку.

Для этого: перейдите в настройки > конфиденциальность и безопасность > двухэтапная проверка.

Будьте максимально внимательны!

Используйте только официальные чат-боты!

Официальный чат-бот Службы безопасности Украины:

@stop_russian_war_bot

Официальный чат-бот по фиксации преступлений России для Гааги:

@tribunal_ru_bot

Доверяйте только проверенной информации и источникам!

Боремся с #инфотеррором вместе!

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