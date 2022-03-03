Відомство повідомило громадян про те, що почали з’являтися чат-боти, які можуть красти дані користувачів та навіть їхні акаунти.
Важливо
Центр протидії дезінформації закликає громадян бути максимально уважними та увімкнути двохфакторну перевірку при вході до Телеграму.
Повний текст повідомлення:
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:
У ТЕЛЕГРАМІ З'ЯВИВСЯ БОТ, ЯКИЙ ЗЛАМУЄ ТА КРАДЕ АКАУНТИ КОРИСТУВАЧІВ!
Приклад:
@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має "інструкцію з кібервійни". Під час запуску пропонує "перевірити ваш акаунт". Після його "перевірки" ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.
Щоб запобігти таким ситуаціям:
Обов’язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку).
Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.
Будьте максимально уважні!
Використовуйте лише офіційні чат-боти!
Офіційний чат-бот Служби безпеки України:
@stop_russian_war_bot
Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:
@tribunal_ua_bot
Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!
Боремо #інфотерор разом!
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