Юлия Палийчук – спикер "Слуги народа" – заявила, что появление фейков заставляет команду создать официальный телеграм-канал Арахамии. Сообщения об этом следует ожидать уже в ближайшее время.
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В телеграме появился фейковый канал "Давид Арахамия", о существовании которого по сей день не знал ни сам Давид Арахамия, ни я, как его пресс-секретарь,
– заметила Палийчук.
Фейковый канал Арахамии / Скриншот Юлии Палийчук
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