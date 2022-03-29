Так, глава украинской делегации нардеп Давид Арахамия успел потролить главу российской делегации Владимира Мединского.

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Дело в том, что помощник Путина перепутал дезинфицирующее средство с водкой. Поэтому Арахамии пришлось объяснять Медынскому, что это антисептик.

На видео видно, как представитель Кремля берет в руку маленькую емкость с прозрачной жидкостью, удивленно глядя на нее. Тогда Арахамия с ухмылкой говорит: "антисептик".

Ааа, водка, мало ли,

– ответил представитель делегации РФ.

Поэтому из этого курьезного инцидента можно сделать выводы, что в мыслях у рашистов одно.

Смотрите видео:

Заметим, ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что украинская сторона не будет вести переговоры о людях, земле и суверенитете. В первую очередь потребует прекращения огня.

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