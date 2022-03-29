Так, очільник української делегації нардеп Давид Арахамія встиг потролити голову російської делегації Володимира Мединського.
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Річ у тім, що помічник Путіна переплутав дезінфекційний засіб із горілкою. Тому Арахамії довелося пояснювати Мединському, що це – антисептик.
Дивіться відео курйозного моменту:
Зауважимо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що українська сторона не вестиме переговори про людей, землю та суверенітет. Найперше вимагатиме припинення вогню.
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