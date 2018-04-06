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Телеканал Молдовы оштрафовали за речь Путина с "признаками преимуществ России"

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Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии наложил штраф на местный телеканал Prime из-за трансляции ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Об этом информирует ТАСС.

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По данным членов совета, эта передача содержит "признаки преимущества России в сравнении с другими странами", передает "Блокнот".

За показ послания телеканалу назначили максимальный штраф за первое нарушение в 70 тысяч Лей ( примерно 4200 тысяч долларов). Издание сообщает, что в конце февраля санкции накладывали на телеканал РТР-Молдова за появление в его новостях сюжетов, которые создала редакция "России 1".

К слову, Владимир Путин в четвертый раз переизбран на пост главы России. И на этот раз у него к гражданам страны кардинально другой подход.

Теги: Владимир Путин СМИ Молдова
Источник: 24 Канал
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