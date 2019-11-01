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      Телеметрические системы "Укрлендфарминг" и цифровые карты повышают эффективность производства

      10 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      В одном из крупнейших украинских агрохолдингов, группе компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, рассказали, как использование современных технологий, в частности телеметрических систем, влияет на эффективность производства.

      В группе компаний "Укрлендфарминг", чей земельный банк является одним из крупнейших в Украине (около 500 тыс. гектаров) рассказывают, что спутниковый мониторинг позволяет не только отслеживать общее состояние полей, но и дает много других данных. Например, информацию о влажности почвы на глубине до одного метра. Об этом пишет интернет-издание "Обозреватель".

      Больше информации дают снимки, которые делают спутники. Информация от них периодически обновляется, поэтому в хозяйствах видят, какие изменения происходят на полях. Это помогает следить, как всходят посевы, достаточно ли в почве влаги и не напала ли на растения болезнь. Эти данные тем важнее, чем больше хозяйство и чем труднее его контролировать, просто выезжая на место.

      Если у тебя нет спутниковых снимков, ты не увидишь проблемы. А так ее можно определить в Киеве в офисе и спросить у агронома, что там происходит. Смотришь, что понизился уровень вегетации, и спрашиваешь, в чем проблема: на поле уже созрели плоды, или урожай кто-то съел, или кто-то его уже выкосил. У нас есть специально обученные люди, которые за этим следят. И тогда можно дать агроному информацию о возможных отклонениях и попросить, чтобы он туда поехал или дал объяснения,
      – отметил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса "Уклендфармингу" Владимир Фантух.

      Впрочем, данные от спутников обновляются не так часто, как иногда нужно агропроизводителям. Тогда агропроизводители используют дроны – их операторы выезжают в нужное место и делают облеты. "Дроны мы используем практически на всех полях. Каждый агроном или руководитель хозяйства, выехав на поле, может сделать снимки и залить на сайт. А потом другой специалист может их посмотреть и понять, в каком состоянии посевы. Бывает и так, что агроном, чтобы его не ругали, сфотографировал для отчета в главный офис лучший участок, "замаскировав" проблемные. В таком случае можно потом облететь поле дроном и увидеть, где состояние поля лучше, а где хуже. Это позволяет, находясь на поле, выявить проблему в каком-то конкретном месте и поехать к нему, чтобы разобраться – есть проблема или просто показалось", – пояснил Владимир Фантух.

      Также в цифровых картах полей можно "подвязывать" данные не только от спутников и беспилотников, но и полученные от других сервисов. Например, анализы почвы, отобранные на полях, привязывают к GPS-точкам. И когда в хозяйствах планируют дифференцированное внесение удобрений, то пользуются именно этими точками и данным лабораторных исследований, которые привязаны к тому или другому месту на карте.

      "Укрлендфарминг" – один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Владельцем "Укрлендфарминг" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новости Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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