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      Телеметричні системи "Укрлендфармінг" та цифрові карти підвищують ефективність виробництва

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      "Укрлендфармінг"
      "Укрлендфармінг"

      В одному з найбільших українських агрохолдингів, групі компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, розповіли, як використання сучасних технологій, зокрема телеметричних систем, впливає на ефективність виробництва.

      У групі компаній "Укрлендфармінг", чий земельний банк є одним з найбільших в Україні (близько 500 тис. гектарів) розповідають, що супутниковий моніторинг дозволяє їм не лише відстежувати загальний стан полів, а й дає багато інших даних. Наприклад, інформацію про вологість ґрунту на глибині до одного метра. Про це пише інтернет-видання "Обозреватель".

      Найбільше інформації дають знімки, які роблять супутники. Інформація від них періодично оновлюється, тож у господарствах бачать, які зміни відбуваються на полях. Це допомагає стежити, як сходять посіви, чи достатньо в ґрунті вологи і чи не напала на рослини хвороба. Ці дані тим важливіші, чим більшим є господарство і чим важче його контролювати, просто виїжджаючи на місце.

      Якщо у тебе нема супутникових знімків, ти не побачиш проблеми. А так її можна визначити у Києві в офісі і спитати в агронома, що там відбувається. Дивишся, що понизився рівень вегетації, і питаєш, у чому проблема: чи на полі вже достигло, чи урожай хтось з’їв, чи хтось його вже викосив. У нас є спеціально навчені люди, які за цим слідкують. І тоді можна дати агроному інформацію про можливі відхилення і попросити, щоб він туди поїхав або дав пояснення,
      – зазначив керівник департаменту розвитку та інновацій агробізнесу "Уклендфармінгу" Володимир Фантух.

      Втім, дані від супутників оновлюються не так часто, як іноді потрібно агровиробникам. Тоді агровиробники використовують дрони – їх оператори виїжджають у потрібне місце та роблять обльоти. "Дрони ми використовуємо практично на всіх полях. Кожен агроном чи керівник господарства, виїхавши на поле, може зробити знімки й залити на сайт. А потім інший фахівець може їх подивитись і зрозуміти, в якому стані посіви. Буває і так, що агроном, аби його не сварили, сфотографував для звіту у головний офіс кращу ділянку, "замаскувавши" проблемні. У такому випадку можна потім облетіти поле дроном і побачити, де стан поля кращий, а де гірший. Це дозволяє, перебуваючи на полі, виявити проблему у якомусь конкретному місці і поїхати до нього, щоб розібратись – є проблема, чи просто здалось", – пояснив Володимир Фантух.

      Також до цифрових карт полів можна "підв’язувати" дані не лише від супутників і дронів, а й отримані від інших сервісів. Наприклад, аналізи ґрунту, що були відібрані на полях, прив’язують до GPS–точок. І коли у господарствах планують диференційоване внесення добрив, то користуються саме тими точками і даними лабораторних досліджень, які прив’язані до того чи іншого місця на карті.

      "Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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