Тело пролежало в лесу не один месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу.

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Что говорят пограничники

Вблизи границы с Румынией обнаружили очередное тело погибшего мужчины. О находке сообщили пограничникам местные жители. Тело, которое пролежало в лесу не один месяц, вероятно, принадлежит гражданину Украины 1980 года рождения с Черниговщины,

– рассказали в Госпогранслужбе.

По их данным, мужчина мог попытаться незаконно пересечь границу.

Пограничники рассказали, что пересечение границы вне пунктов пропуска не только является незаконным, но и опасным для жизни.

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Кстати, начальник пограничной полиции Сигету-Мармации, северного города вблизи границы, Флорин Коман рассказал "Радио Свобода", что нелегально пересекли границу Румынии ориентировочно 11 тысяч украинских мужчин.