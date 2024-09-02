Сейчас правоохранителям удалось выяснить отдельные детали побега народного избранника. Их сообщила советник по вопросам коммуникаций ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно о побеге Дмитрука

По ее словам, вывоз нардепа за границу был тщательно спланирован. В частности, машину, на которой убегал чиновник, приобрели специально для этой "спецоперации".

Известно, что Дмитрук незаконно пересек госграницу в направлении Молдовы в районе пункта пропуска "Павловка" 23 августа.

Сначала нардеп выехал из Киева в направлении Одессы около часа дня. На трассе Киев-Одесса он вышел из машины вблизи одного из населенных пунктов в Одесской области и около 17:00 пересел в другое авто. В этом автомобиле находились двое сообщников Дмитрука, которые помогали ему убежать.

Около 21:00 они депутата довезли до границы, после чего он уже пешком незаконно покинул Украину.

Напомним, что уже идентифицированы все лица, которые организовали побег Дмитрука.