Наразі правоохоронцям вдалося з'ясувати окремі деталі втечі народного обранця. Їх повідомила радниця із питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відомо про втечу Дмитрука

За її словами, вивезення нардепа за кордон було ретельно сплановано. Зокрема, автівку, на якій тікав чиновник, придбали спеціально для цієї "спецоперації".

Відомо, що Дмитрук незаконно перетнув держкордон у напрямку Молдови у районі пункту пропуску "Павлівка" 23 серпня.

Спершу нардеп виїхав з Києва у напрямку Одеси близько першої години дня. На трасі Київ-Одеса він вийшов із машини поблизу одного з населених пунктів на Одещині і близько 17:00 пересів у інше авто. У цьому автомобілі перебували двоє спільників Дмитрука, які допомагали йому втекти.

Біля 21:00 вони депутата довезли до кордону, після чого він уже пішки незаконно залишив Україну.

Нагадаємо, що наразі ідентифіковано усіх осіб, які організували втечу Дмитрука.