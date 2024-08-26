Установлено, что нардеп Дмитрук пересек государственную границу незаконно. Пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона отметила, что самостоятельно, без посторонней помощи он этого сделать не мог.
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Почему Дмитрука не задержали раньше
Сейчас ведется расследование факта побега чиновника. Чтобы объявить подозрение действующему депутату, нужно сначала собрать доказательную базу.
Следует заметить, что уголовные производства в отношении Дмитрука были возбуждены еще раньше. Одно – по факту избиения милиционера в Одессе и попытки похитить у него оружие. Этот инцидент произошел еще в 2021 году.
Второе производство – по факту нападения на военного в Киеве в октябре 2023 года.
Относительно правонарушений, которые были зафиксированы ранее. В ГБР действительно были эти материалы, но мы с вами должны осознавать, что нардепам объявляется подозрение за подписью генпрокурора. Пока такого нет, права и основания задерживать действующего народного избранника отсутствуют,
– объяснила Сапьян.
Напомним, что после того как стало известно о побеге нардепа Дмитрука, ему объявили подозрения по факту похищения огнестрельного оружия, причинения телесных повреждений средней тяжести, грубого нарушения общественного порядка.