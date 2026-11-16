Как сообщает издание Onet, мэр Кракова Лукаш Гибала на пресс-конференции подчеркнул, что муниципалитет не будет тратить общественные средства на похороны нападавшего. Любые дальнейшие действия в отношении останков станут возможными только после завершения всех процессуальных действий прокуратуры.

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Каковы подробности?

Решение об организации прощания в первую очередь должны принимать родственники мужчины. Если же близкие официально откажутся забрать покойного, Краковский городской центр социальной помощи не будет брать на себя эти обязанности.

В то же время для использования тела в исследовательских и медицинских целях требуется официальное согласие самого Ягеллонского университета на его принятие.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск писал, что в доме 24-летнего стрелка правоохранители обнаружили тела трех человек – родителей и сестры. Сам стрелок скончался в больнице 9 ноября.