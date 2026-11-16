Як повідомляє видання Onet, міський голова Кракова Лукаш Гібала на пресконференції наголосив, що муніципалітет не витрачатиме громадські кошти на похорон нападника. Будь-які подальші кроки щодо останків стануть можливими лише після завершення всіх процесуальних дій прокуратури.

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Які подробиці?

Рішення про організацію прощання насамперед мають ухвалювати родичі чоловіка. Якщо ж близькі офіційно відмовляться забрати небіжчика, Краківський міський центр соціальної допомоги не братиме на себе цих обов'язків.

Водночас для використання тіла в дослідницьких та медичних цілях потрібна офіційна згода самого Ягеллонського університету на його прийняття.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск писав, що в будинку 24-річного стрільця правоохоронці знайшли тіла трьох людей – батьків і сестри. Сам стрілець помер у лікарні 9 листопада.