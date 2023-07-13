На днях Верховная Рада Украины получила законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины. Он призван способствовать саморазвитию осужденных лиц.

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Законопроект 9477 предлагает осужденным читать определенные книги и получать за это бонусы. Каждая книга – минус трое суток от срока.

Звучит отлично, однако начитать так, чтобы уже завтра выйти из тюрьмы, не удастся: за год не больше десяти книг. Те, кто присоединится к инициативе, смогут выйти только на месяц раньше других заключенных.

Что на уме у депутатов

Находясь в заключении, человек ограничен в общении и доступе в интернет. На помощь должны прийти книги, ведь чтение – это саморазвитие. Читая, заключенные показывают, что стали на путь исправления, и могут получить подарочек.

Одним из способов положительного влияния на осужденного является предоставление ему информации об альтернативных путях развития, освещении примеров правильного выбора людьми ценностей и целей, успешной самореализации и становления личностей, достижении ими жизненного успеха без преступлений,

– отмечено в пояснительной записке.

Как будут проверять

Администрация колонии устроит экзамен в электронной форме, чтобы убедиться, действительно ли книгу читали. Можно ли снизить срок отбывания наказания, решит суд.

Какие требования к книгам

издание должно быть на украинском;

бумажное или электронное – неважно;

нельзя перечитывать.

Можно ли реализовать предложенное уже сейчас

Чтобы воплотить в жизнь прописанное в законопроекте, еще ничего не готово. Пока нет централизованной системы, которая могла бы проверять качество чтения. Также колонии должны быть снабжены техническими средствами и литературой. И самое главное – нет перечня литературы, который должен прививать "правильные духовные и нравственные ценности". Его должен разработать и утвердить Минюст.

Напомним, одесский суд выносит литературные приговоры. Так, в 2021 году он назначил как дополнительное наказание чтение произведений Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко, а в 2022-м – предлагал читать "Поллиану".