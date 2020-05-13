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Тема пожаров в Чернобыльской зоне потеряла хайп, – Зеленский

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Последствия пожара в Чернобыле
Последствия пожара в Чернобыле / Фото из твиттера Авакова

За последнюю неделю информации о пожаре на Житомирщине и в зоне отчуждения стало все меньше. Однако, говорить есть о чем, ведь, по словам президента, пожар ликвидирован.

Так, на Житомирщине большинство очагов огня ликвидировали, а в Зоне отчуждения – уже все. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, которое опубликовал Офис Президента на странице в фейсбуке.

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В последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, пожарные и спасатели продолжали свою работу,
– начал такими словами обращение Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто приобщился к ликивидации огня.

Коротко о пожарах на Житомирщине

  • Возгорание началось 4 апреля после обеда, на место ликвидации сразу доставили два вертолета.
  • Самой плохой ситуация была на следующий день – 5 апреля. Уже тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
  • Пожар постоянно распространялся из-за нерасчищенных лесов и отсутствия нормального дорожного сообщения.
  • Спасатели банально не могли подобраться к огню.
  • За все время пожаров радиационный фон в Киевской области, в столице и на Житомирщине был в норме.
  • В то же время радиационный фон во время активных дней тушения в отдельных участках Зоны отчуждения был завышенным.
  • Почти через 10 дней после вспышки – 13 апреля, помогать тушению начала природа: благодаря дождям огонь уменьшился.
  • Однако уже через день возник новый очаг: его спровоцировал мужчина, который сжигал мусор.
  • Открытого огня на Житомирщине не было уже с 20 апреля. 
Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Владимир Зеленский ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне Пожар
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