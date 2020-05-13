Тема пожаров в Чернобыльской зоне потеряла хайп, – Зеленский
За последнюю неделю информации о пожаре на Житомирщине и в зоне отчуждения стало все меньше. Однако, говорить есть о чем, ведь, по словам президента, пожар ликвидирован.
Так, на Житомирщине большинство очагов огня ликвидировали, а в Зоне отчуждения – уже все. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, которое опубликовал Офис Президента на странице в фейсбуке.
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В последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, пожарные и спасатели продолжали свою работу,
– начал такими словами обращение Зеленский.
Президент поблагодарил всех, кто приобщился к ликивидации огня.
Коротко о пожарах на Житомирщине
- Возгорание началось 4 апреля после обеда, на место ликвидации сразу доставили два вертолета.
- Самой плохой ситуация была на следующий день – 5 апреля. Уже тогда его общая площадь составила около 100 гектаров.
- Пожар постоянно распространялся из-за нерасчищенных лесов и отсутствия нормального дорожного сообщения.
- Спасатели банально не могли подобраться к огню.
- За все время пожаров радиационный фон в Киевской области, в столице и на Житомирщине был в норме.
- В то же время радиационный фон во время активных дней тушения в отдельных участках Зоны отчуждения был завышенным.
- Почти через 10 дней после вспышки – 13 апреля, помогать тушению начала природа: благодаря дождям огонь уменьшился.
- Однако уже через день возник новый очаг: его спровоцировал мужчина, который сжигал мусор.
- Открытого огня на Житомирщине не было уже с 20 апреля.