Тема пожаров в Чернобыльской зоне потеряла хайп, – Зеленский

За последнюю неделю информации о пожаре на Житомирщине и в зоне отчуждения стало все меньше. Однако, говорить есть о чем, ведь, по словам президента, пожар ликвидирован.

Так, на Житомирщине большинство очагов огня ликвидировали, а в Зоне отчуждения – уже все. Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении, которое опубликовал Офис Президента на странице в фейсбуке.

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В последние дни тема пожаров потеряла хайп для некоторых СМИ и постепенно исчезла из информационного пространства. Тем не менее, пожарные и спасатели продолжали свою работу,

– начал такими словами обращение Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто приобщился к ликивидации огня.

Коротко о пожарах на Житомирщине