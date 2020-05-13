Тема пожеж у Чорнобильській зоні втратила хайп, – Зеленський
Останній тиждень інформації про пожежі на Житомирщині та у зоні відчуження стало все менше. Однак, говорити є про що, адже, за словами президента, пожежу ліквідували.
Так, на Житомирщині більшість осередків вогню ліквідували, а в Зоні відчуження – уже всі. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні, яке опублікував Офіс Президента на сторінці у фейсбуці.
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Останніми днями тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш, пожежники і рятувальники продовжували свою роботу,
– почав такими словами звернення Зеленський.
Президент подякував усім, хто долучився до ліківідації вогню.
Коротко про пожежі на Житомирщині
- Займання почалося 4 квітня пообіді, на місце ліквідації одразу доправили два гвинтокрили.
- Найгіршою ситуація була наступного дня – 5 квітня. Уже тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Пожежа невпинно поширювалася через нерозчищені ліси та відсутність нормального дорожнього сполучення.
- Рятувальники банально не мали змоги приступитися до вогню.
- За весь час пожеж радіаційний фон на Київщині, у столиці та на Житомирщині був у нормі.
- Водночас радіаційний фон під час активніх днів гасіння в окремих ділянках Зони відчуження був завищеним.
- Майже через 10 днів після спалаху – 13 квітня, допомагати гасінню почала природа: завдяки дощам вогонь зменшився.
- Однак вже за день виник новий осередок: його спричинив чоловік, який спалював сміття.
- Відкритого вогню на Житомирщині не було вже з 20 квітня.