Тема пожеж у Чорнобильській зоні втратила хайп, – Зеленський

Останній тиждень інформації про пожежі на Житомирщині та у зоні відчуження стало все менше. Однак, говорити є про що, адже, за словами президента, пожежу ліквідували.

Так, на Житомирщині більшість осередків вогню ліквідували, а в Зоні відчуження – уже всі. Про це Зеленський розповів у своєму відеозверненні, яке опублікував Офіс Президента на сторінці у фейсбуці.

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Останніми днями тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш, пожежники і рятувальники продовжували свою роботу,

– почав такими словами звернення Зеленський.

Президент подякував усім, хто долучився до ліківідації вогню.

Коротко про пожежі на Житомирщині