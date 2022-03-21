Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, президент Владимир Зеленский находится на острие этой работы.

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Правительство работает, чтобы Украина вошла в ЕС

Министр отметил, что сейчас очень много маленьких и больших фронтов. На всех украинское правительство усиленно борется за национальный интерес к полной победе.

Еще одна большая тема, которая немного сошла с первых столбцов и заголовков – это наша интеграция в Евросоюз. Процесс запущен. Президент Зеленский находится на острие этой работы. Правительство работает, вице-премьер по европейской и атлантической интеграции активно занимается внутренними задачами, которые нужны, чтобы страна двигалась в ЕС,

– заметил Кулеба.

По его словам, он как министр иностранных дел занимается "пробиванием" политических решений и открыванием дверей в разных странах, еще немного имеющих какой-то скепсис.

"Все это мы преодолеем, обязательно победим на всех фронтах, все будет хорошо. Но для победы нужно, чтобы каждый из нас оставался неравнодушным, делал все, что мог, делал свой вклад в победу", – подытожил Кулеба.

Смотрите обращение Дмитрия Кулебы:

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