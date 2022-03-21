Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, президент Володимир Зеленський перебуває на вістрі цієї роботи.

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Уряд працює, щоб Україна ввійшла в ЄС

Міністр зазначив, що наразі є дуже багато є маленьких і великих фронтів. На всіх них український уряд посилено бореться за національний інтерес до повної перемоги.

Ще одна велика тема, яка трошки зійшла з перших шпальт і заголовків, – це наша інтеграція до Євросоюзу. Процес запущений. Президент Зеленський перебуває на вістрі цієї роботи. Уряд працює, віцепрем'єр з європейської та атлантичної інтеграції активно займаються внутрішніми завданнями, які потрібні, аби країна рухалася в ЄС,

– зауважив Кулеба.

За його словами, він як міністр закордонних справ займається "пробиванням" політичних рішень та відкриванням дверей в різних країнах, які ще трохи мають якийсь скепсис.

"Усе це ми подолаємо, обов'язково переможемо на всіх фронтах, усе буде добре. Але для перемоги потрібно, аби кожен з нас залишався небайдужим, робив усе, що міг, робив свій внесок у перемогу", – підсумував Кулеба.

Дивіться звернення Дмитра Кулеби:

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