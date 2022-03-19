Нардепи закликали посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

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Вони наголосили, що таке рішення стане вкрай важливим фактором у стримуванні російської агресії. А також це стане справедливою винагородою для українців, які борються за свободу, демократію та інші європейські цінності.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна виборює своє членство в ЄС кожного дня.

Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну — тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС,

– наголосив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

Заявка України на членство в ЄС

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців.

Водночас Урсула фон дер Ляєн пообіцяла зробити все можливе для прискорення вступу України до ЄС.

А от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг, що Німеччина може заблокувати вступ України.

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