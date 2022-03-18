Проте, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді реакція ЄС була негативною і нам відмовляли.
До теми ЄС переступив через себе, а НАТО – ні, — Кулеба
"Тепер розпочалася війна, настала нова реальність, неможливі речі стали можливими", – сказав Кулеба
Проте він зазначив, що все ще є країни, які будуть намагатися зіскочити з цієї історії та блокувати членство України в ЄС. Серед них – Німеччина.
Давайте називати речі своїми іменами, це не є ні для кого секретом. Тому ми зараз надзвичайно сконцентровано і зосереджено працюємо саме з цими країнами,
– сказав міністр МЗС.
Але головне те, що тепер Україна вже в процесі, який однозначно приведе нас до членства в Європейському Союзі.
Це те, про що ми і мріяти не могли три тижні тому. Зараз ми вже на цьому шляху, – зазначив Кулеба.
Скільки триватиме процес вступу
Глава МЗС сказав, що Україна вже здолала шлях, який інші країни долають не просто роками, а десятиліттями. В нас все це стиснулося буквально у два тижні та вже почалися процедури.
Сьогодні важливо, щоб завдяки політичній і бюрократичній підтримці Україна пройшла всі процедури в якомога коротший термін.
За словами Дмитра Кулеби, це все можна пройти за трохи більше, ніж два тижні.
Наступний крок – через Єврокомісію Україна відпрацьовує один документ, який називається опитувальник, відповідає на всі запитання, на основі якої вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада ухвалює офіційне та остаточне рішення про вступ.
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