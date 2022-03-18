Однако, по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, реакция ЕС была негативной и нам отказывали.

К теме ЕС перешагнул через себя, а НАТО – нет, — Кулеба

"Теперь началась война, наступила новая реальность, невозможные вещи стали возможны", – сказал Кулеба

Тем не менее, он отметил, что все еще есть страны, которые будут пытаться соскочить с этой истории и блокировать членство Украины в ЕС. Среди них – Германия.

Давайте называть вещи своими именами, это не является ни для кого секретом. Поэтому мы сейчас чрезвычайно сконцентрированы и сосредоточенно работаем именно с этими странами,

– сказал министр МИД.

Но главное, что теперь Украина уже в процессе, который однозначно приведет нас к членству в Европейском Союзе.

Это то, о чем мы и мечтать не могли три недели тому назад. Сейчас мы уже на этом пути, – отметил Кулеба.

Сколько будет длиться процесс поступления

Глава МИД сказал, что Украина уже прошла путь, который другие страны преодолевают не просто годами, а десятилетиями. У нас все это сжалось буквально в две недели и уже начались процедуры.

Сегодня важно, чтобы благодаря политической и бюрократической поддержке Украина прошла все процедуры в кратчайшие сроки.

По словам Дмитрия Кулебы, это все можно пройти за чуть больше двух недель.

Следующий шаг – через Еврокомиссию Украина отрабатывает один документ, который называется опросник, отвечает на все вопросы, на основе которых они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное и окончательное решение о вступлении.