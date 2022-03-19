Нардепы призвали помочь скорейшему положительному заключению Европейской Комиссии относительно приобретения Украиной членства в ЕС.

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Они подчеркнули, что такое решение станет очень важным фактором в сдерживании российской агрессии. А также это станет справедливым вознаграждением для украинцев, которые борются за свободу, демократию и другие европейские ценности.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина борется за свое членство в ЕС каждый день.

Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя наивысшую цену – тысячи жизней Украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, являющаяся членом ЕС,

– подчеркнул председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Заявка Украины на членство в ЕС

Напомним, Зеленский сообщил, что заключение относительно заявки Украины на членство в ЕС будет в течение нескольких месяцев.

В то же время, Урсула фон дер Ляйен пообещала сделать все возможное для ускорения вступления Украины в ЕС.

А вот министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег, что Германия может заблокировать вступление Украины.

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