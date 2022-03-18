Об этом в своем обращении сегодня, 18 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

На тему Атакуя Украину, Россия уничтожит все, чего достигла за прошедшие 25 лет, – Зеленский

Он объяснил, что все бюрократические процессы, обычно занимающие годы, сокращаем для нашего государства до недель, до месяцев.

Это не просто, но мы это сделаем. Уверен,

– сказал Зеленский.

Также в ходе переговоров удалось договориться о поддержке от Евросоюза для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны. Как тем, кто за границей, так и тем, кто внутри нашего государства.