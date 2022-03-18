Об этом заявил Владимир Зеленский 18 марта. Он подчеркнул, что оккупанты не прекращают сжигать свое национальное богатство в войне против Украины, пишет 24 канал.

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Цена за войну против Украины будет высокой

Зеленский убежден, что россияне вернутся туда, откуда начали когда-то подниматься – в "лихие 90-е". Только уже без свободы и креативного желания миллионов людей работать ради развития своего государства. "Такой будет для России цена войны против Украины", – подчеркнул политик.

Это для них будет падением, мучительным падением. И они это почувствуют – даже несмотря на "опиум для народа" от телевизионных пропагандистов,

– отметил президент.

Он добавил, что несправедливая и агрессивная война всегда имеет высокую цену для агрессора. Но что бы ни случилось с русскими, это не может нас утешить. Ведь не воскресит наших погибших, не восстановит наши города и не залечит душевную рану.

Что говорил Зеленский 18 марта: смотрите видео