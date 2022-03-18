На цьому наголосив Володимир Зеленський 18 березня. Він підкреслив, що окупанти не припиняють спалювати своє національне багатство у війні проти України, пише 24 канал.

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Ціна за війну проти України буде високою

Зеленський переконаний, що росіяни повернуться туди, звідки почали колись підніматись у "лихі 90-ті". Тільки вже без свободи й креативного бажання мільйонів людей працювати заради розвитку своєї держави. "Такою буде для Росії ціна війни проти України", – підкреслив політик.

Це для них буде падінням, болісним падінням. І вони це відчують – навіть попри "опіум для народу" від телевізійних пропагандистів,

– зазначив президент.

Він додав, що несправедлива й агресивна війна завжди має високу ціну для агресора. Але хоч би що не сталося з росіянами, це не може нас втішити. Адже не воскресить наших загиблих, не відновить наші міста й не залікує душевну рану.

Що говорив Зеленський 18 березня: дивіться відео