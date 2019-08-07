04:57
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Тема экологии часто используется как инструмент шантажа бизнеса либо политического конкурента

      29 Читати новину українською
      Экология
      Экология / images.unian.net

      В Украине набирает популярность новый вид рейдерства – экологический. Тема негативного влияния на окружающую среду часто используется как инструмент в корпоративных войнах и в политической борьбе.

      Такое мнение озвучил 112.ua глава Ассоциации предприятий в сфере обращения с опасными отходами Кирилл Косоуров в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

      Не секрет, что экология часто используется как инструмент влияния либо на бизнес, либо на политического конкурента. Известны факты, когда тема экологии использовалась в конкурентной борьбе. "Есть экологические организации, которые вроде как экологические, но действуют по заказу и в интересах определенных бизнес-структур", – рассказал Косоуров. По его словам, недавно на одно крупное предприятие, которое реально занимается экопрактической деятельностью, в том числе утилизацией опасных отходов, "экологические активисты" натравили проверку. Предприятие было вынуждено приостановить свою работу, нести дополнительные затраты.

      Нередко экологический шантаж и рейдерство используются и политиками. Достаточно много партий, промониторив мнения определенных групп электората, начинают играть на теме экологического контроля, либо же затевают экологические проекты. Делается это только для того, чтобы получить голоса избирателей, обеспокоенных той или иной экологической проблемой, вовсе не для того, чтобы достичь реальных изменений. Это популизм,
      – отметил Косоуров.

      Для того чтобы затеять войну на экологической почве, даже не обязательно объединять группу людей - достаточно найти физлицо, живущее недалеко от объекта атаки. Человек начинает писать обращения в Министерство экологии либо же главе экоинспекции, а чаще всего и на Кабмин, указывая, какой вред ему наносит предприятие. Это является основанием для обязательной, внеплановой проверки, отметил эксперт. По словам Косоурова, никто даже не станет проверять, есть ли у просителя профессиональное экологическое образование, на основании которого он делал свои заключения. Во время атак на крупные предприятия ведутся широкомасштабные кампании, подключаются СМИ и блогеры, лидеры мнений.

      Читайте также: Предотвратить использование темы экологии как инструмента шантажа можно, если привлекать профессионалов

      Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      370
      Теги: Новости Украины Новости политики Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      508
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 425
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 867
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук