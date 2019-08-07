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      Тема екології часто використовується як інструмент шантажу бізнесу або політичного конкурента

      38 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / images.unian.net

      В Україні набирає популярність новий вид рейдерства – екологічний. Тема негативного впливу на довкілля часто використовується як інструмент у корпоративних війнах і в політичній боротьбі.

      Таку думку озвучив 112.ua голова Асоціації підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами Кирило Косоуров у рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

      Не секрет, що екологія часто використовується як інструмент впливу на бізнес або на політичного конкурента. Відомі факти, коли тема екології використовувалася в конкурентній боротьбі. "Є екологічні організації, які ніби є екологічні, але діють на замовлення і в інтересах певних бізнес-структур", – розповів Косоуров. За його словами, нещодавно на одне велике підприємство, яке реально займається екопрактичною діяльністю, в тому числі утилізацією небезпечних відходів, "екологічні активісти" нацькували перевірку. Підприємство було змушене припинити свою роботу, нести додаткові витрати.

      Нерідко екологічний шантаж і рейдерство використовуються і політиками. Досить багато партій, промоніторивши думки певних груп електорату, починають грати на темі екологічного контролю або затівають екологічні проекти. Робиться це лише для того, щоб отримати голоси виборців, стурбованих тією або іншою екологічною проблемою, зовсім не для того, щоб досягти реальних змін. Це популізм,
      – зазначив Косоуров.

      Для того, щоб затіяти війну на екологічному ґрунті, навіть не обов'язково об'єднувати групу людей – достатньо знайти фізособу, яка живе недалеко від об'єкта атаки. Людина починає писати звернення в Міністерство екології або ж очільнику екоінспекції, а найчастіше і на Кабмін, вказуючи, якої шкоди завдає йому підприємство. Це є підставою для обов'язкової, позапланової перевірки, зазначив експерт. За словами Косоурова, ніхто навіть не стане перевіряти, чи є у прохача професійна екологічна освіта, на підставі якої він робив свої висновки. Під час атак на великі підприємства ведуться широкомасштабні кампанії, підключаються ЗМІ і блогери, лідери думок.

      Читайте також: Запобігти використанню теми екології як інструменту шантажу можна, якщо залучати професіоналів

      Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня очільники 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетична асоціація України; Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.

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      Теги: Новини України Новини політики Екологія
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