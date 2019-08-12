Тема экологии нередко используется в корпоративных войнах компаний, – Потапенко

Манипуляции на теме экологии хорошо работают и находят отклик у людей, так как большинство украинцев испытывает серьезную озабоченность этой темой.

Экологические вопросы нередко служат инструментом в корпоративных войнах коммерческих компаний. Такое мнение озвучил 112.ua глава и сооснователь общественной организации "Институт зеленой экономики" Вячеслав Потапенко в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

Специалисты, нанятые одной стороной, отстаивают одну точку зрения, противоположной – другую. Это все делается тонко, красиво. Как и в практике адвокатов, которые находят аргументы даже для защиты людей, преступление которых тянет на пожизненное заключение,

– сказал эксперт.

По его словам, часто видение экологических экспертов основано не на реальных фактах, а на необходимости обосновать позицию заказчика.

В 2015 году правительство Арсения Яценюка даже отменило проверки экологической инспекции как фактора давления на бизнес, говорит Потапенко. Стоит отметить, что другие эксперты утверждают, что такое решение также достаточно спорное, так как есть безответственный бизнес, который может допускать злоупотребления, в связи с отсутствием проверок.

Манипуляции на теме экологии хорошо работают и находят отклик у людей, так как большинство украинцев испытывает серьезную озабоченность этой темой, отметил Потапенко: "В бытовой повседневной жизни украинцы отводят вопросам экологии достаточно значимую роль. Людям очень важно, чтобы с территории их проживания вывозился мусор, был водоем, зеленая зона, чистый воздух для их детей. Большинству немаловажно, какого качества воду они пьют, какой вид из окна их жилища".

Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.