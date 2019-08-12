00:34
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Тема экологии нередко используется в корпоративных войнах компаний, – Потапенко

      16 Читати новину українською
      Экология
      Экология / volynnews.com

      Манипуляции на теме экологии хорошо работают и находят отклик у людей, так как большинство украинцев испытывает серьезную озабоченность этой темой.

      Экологические вопросы нередко служат инструментом в корпоративных войнах коммерческих компаний. Такое мнение озвучил 112.ua глава и сооснователь общественной организации "Институт зеленой экономики" Вячеслав Потапенко в рамках статьи "Зеленая дубина: Как бизнес и политики манипулируют темой экологии".

      Специалисты, нанятые одной стороной, отстаивают одну точку зрения, противоположной – другую. Это все делается тонко, красиво. Как и в практике адвокатов, которые находят аргументы даже для защиты людей, преступление которых тянет на пожизненное заключение,
      – сказал эксперт.

      По его словам, часто видение экологических экспертов основано не на реальных фактах, а на необходимости обосновать позицию заказчика.

      В 2015 году правительство Арсения Яценюка даже отменило проверки экологической инспекции как фактора давления на бизнес, говорит Потапенко. Стоит отметить, что другие эксперты утверждают, что такое решение также достаточно спорное, так как есть безответственный бизнес, который может допускать злоупотребления, в связи с отсутствием проверок.

      Манипуляции на теме экологии хорошо работают и находят отклик у людей, так как большинство украинцев испытывает серьезную озабоченность этой темой, отметил Потапенко: "В бытовой повседневной жизни украинцы отводят вопросам экологии достаточно значимую роль. Людям очень важно, чтобы с территории их проживания вывозился мусор, был водоем, зеленая зона, чистый воздух для их детей. Большинству немаловажно, какого качества воду они пьют, какой вид из окна их жилища".

      Для противодействия манипуляциям на теме экологии, которые в последнее время стали популярным инструментом шантажа, уничтожения бизнеса конкурентов, остановки новых инвестиционных проектов, в начале июля главы 16 профильных ассоциаций Украины подписали Меморандум об обеспечении достоверной информации в сфере экологии. Среди подписантов: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Ассоциация предприятий в области обращения с опасными отходами; Биоэнергетическая ассоциация Украины; Украинская ветроэнергетическая ассоциация; Ассоциация солнечной энергетики Украины и другие.

      blog_ava
      Новая версия прошивки EMUI 9.1 от Huawei уже доступна украинцам: график обновлений
      12 августа
      1199
      Теги: Новости Украины Экология
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 235
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3656
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      450
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 676
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук