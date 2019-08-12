17:52
12 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін повчає Трампа. Суперсила Пині
      Вєсті Кремля
      22:50, 10 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Що чекає на Луценка. Азартні зміни від Зеленського
      Вєсті.UA
      18:35, 10 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Тема екології нерідко використовується в корпоративних війнах компаній, – Потапенко

      29 Читать новость на русском
      Екологія
      Екологія / volynnews.com

      Маніпуляції на темі екології добре працюють і знаходять відгук у людей, оскільки більшість українців серйозно стурбовані цією темою.

      Екологічні питання нерідко служать інструментом у корпоративних війнах комерційних компаній. Таку думку озвучив 112.ua голова та співзасновник громадської організації "Інститут зеленої економіки" В'ячеслав Потапенко в рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

      Фахівці, найняті однією стороною, відстоюють одну точку зору, протилежної – іншу. Це все робиться тонко, красиво. Як і в практиці адвокатів, які знаходять аргументи навіть для захисту людей, злочин яких тягне на довічне ув'язнення,
      – сказав експерт.

      За його словами, часто бачення екологічних експертів ґрунтується не на реальних фактах, а на необхідності обґрунтувати позицію замовника.

      У 2015 році уряд Арсенія Яценюка навіть скасував перевірки екологічної інспекції як фактор тиску на бізнес, говорить Потапенко. Варто відзначити, що інші експерти стверджують, що таке рішення також досить спірне, бо є безвідповідальний бізнес, який може допускати зловживання у зв'язку з відсутністю перевірок.

      Маніпуляції на темі екології добре працюють і знаходять відгук у людей, оскільки більшість українців серйозно стурбовані цією темою, зазначив Потапенко: "У побутовому повсякденному житті українці відводять питанням екології досить суттєву роль. Людям дуже важливо, щоб з території їх проживання вивозилося сміття, була водойма, зелена зона, чисте повітря для їхніх дітей. Більшості важливо, якої якості воду вони п'ють, який вид з вікна її оселі".

      Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня очільники 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетична асоціація України; Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.

      blog_ava
      Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
      сьогодні
      16915
      Теги: Новини України Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      сьогодні , 17:00 Можливості для ветеранів бойових дій: як отримати грант на безкоштовне навчання в IT?
      Олекса Коба 108
      Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      сьогодні , 15:37 Справа "Роттердам+": резонансні деталі, які затягували розслідування
      Сергій Лещенко 741
      Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      2 серпня , 10:00 Чим корисне пиво та як правильно його споживати
      5509
      Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
      сьогодні , 15:30 Планета Нібіру: на коли відкладається кінець світу
      7204
      Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      сьогодні , 15:00 Гибридная интервенция в Украину, или Информационный гнойник в виде филиала "Эхо Москвы"
      Злой Одессит 808
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук