Тема екології нерідко використовується в корпоративних війнах компаній, – Потапенко

Маніпуляції на темі екології добре працюють і знаходять відгук у людей, оскільки більшість українців серйозно стурбовані цією темою.

Екологічні питання нерідко служать інструментом у корпоративних війнах комерційних компаній. Таку думку озвучив 112.ua голова та співзасновник громадської організації "Інститут зеленої економіки" В'ячеслав Потапенко в рамках статті "Зелена дубина: Як бізнес і політики маніпулюють темою екології".

Фахівці, найняті однією стороною, відстоюють одну точку зору, протилежної – іншу. Це все робиться тонко, красиво. Як і в практиці адвокатів, які знаходять аргументи навіть для захисту людей, злочин яких тягне на довічне ув'язнення,

– сказав експерт.

За його словами, часто бачення екологічних експертів ґрунтується не на реальних фактах, а на необхідності обґрунтувати позицію замовника.

У 2015 році уряд Арсенія Яценюка навіть скасував перевірки екологічної інспекції як фактор тиску на бізнес, говорить Потапенко. Варто відзначити, що інші експерти стверджують, що таке рішення також досить спірне, бо є безвідповідальний бізнес, який може допускати зловживання у зв'язку з відсутністю перевірок.

Маніпуляції на темі екології добре працюють і знаходять відгук у людей, оскільки більшість українців серйозно стурбовані цією темою, зазначив Потапенко: "У побутовому повсякденному житті українці відводять питанням екології досить суттєву роль. Людям дуже важливо, щоб з території їх проживання вивозилося сміття, була водойма, зелена зона, чисте повітря для їхніх дітей. Більшості важливо, якої якості воду вони п'ють, який вид з вікна її оселі".

Для протидії маніпуляціям на темі екології, які останнім часом стали популярним інструментом шантажу, знищення бізнесу конкурентів, зупинки нових інвестиційних проектів, на початку липня очільники 16 профільних асоціацій України підписали Меморандум про забезпечення достовірної інформації у сфері екології. Серед підписантів: Professional Association of Ecologist of Ukraine; Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними відходами; Біоенергетична асоціація України; Українська вітроенергетична асоціація, Асоціація сонячної енергетики України та інші.