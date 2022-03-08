Об этом на брифинге 8 марта сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал.

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Арестович отметил, что Николаев, Сумы, Чернигов и Ахтырка наносят существенные потери врагу и не дают ему продвигаться вперед.

Те силы, что продолжают двигаться вперед, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех городах, которые они отмечают в своих информационных сообщениях,

– отмечает советник руководителя Офиса Президента.

Впрочем, именно благодаря тому, что у них нет успеха на земле и в воздухе, оккупанты перенесли борьбу в информационную плоскость.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича: